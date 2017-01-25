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    Порошенко: Россия стремится подорвать доверие и разъединить ЕС

    (обновлено: )14203
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, оказывая влияние на отдельные государства.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Страны Европейского Союза имеют преимущества от членства в этом объединении, и только Россия стремится разъединить ЕС, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью финским СМИ.

    president.gov.ua
    Президент Украина Петр Порошенко дает интервью финским СМИ

    "Кто не получает выгоды от существования ЕС? Франция ощущает пользу, так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на Брекзит. Также Финляндия (чувствует — ред.). А Россия направляет силы на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, оказывая влияние на отдельные государства", — сказал Порошенко.

    Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая сейчас сложилась в ЕС.

    "Говорят, что Путин сказал, что для него распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза", — отметил глава государства.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко во время визита в Финляндию пригласил местные компании принять участие в приватизации в Украине, а парламент Финляндии призвал признать Голодомор геноцидом украинского народа.

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