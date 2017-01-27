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    Политика

    Порошенко выступил за модернизации танков вместо закупки новых

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    В пресс-службе Порошенко сообщили, что по мнению главы государства - Украине нужно провести глубокую модернизацию танков, чтобы обеспечить таковые подразделения техникой в полном объеме.
    Заседание СНБО при участии Петра Порошенко
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Правительство при формировании оборонного заказа должно сделать ставку на модернизацию старых танков, поскольку на закупку новых в необходимом количестве в госбюджете пока нет средств, заявил президент страны Петр Порошенко.

    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
    Украина - Таиланд: раз "Оплот", два "Оплот", ноль "Оплот"

    На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривается вопрос формирования государственного оборонного заказа на 2017 год, Порошенко поддержал идею закупки образцов вооружения и военной техники в количестве, которое позволит провести "оптовое перевооружение" отдельных подразделений армии.

    "У нас возникает выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, перед нами стоит вопрос — или танковая рота в полном составе, или один танк", — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

    Президент добавил, что Украине следует срочно провести глубокую модернизацию танков, чтобы обеспечить таковые подразделения техникой в полном объеме.

    В государственном бюджете на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов), что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов).

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