Украинские танки вызвали шевеление в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украину посетил новый военный скандал: на этот раз зарубежного происхождения. Поговаривают, что Таиланд может отказаться от украинских танков "Оплот" в связи с задержкой выполнения контракта. Как вариант рассматриваются китайские танки VT-4.

В Таиланде считают, что проблемы украинского поставщика "обусловлены главным образом внутренней ситуации в Украине", пишет издание Bangkok Post, ссылаясь на заявление военного ведомства страны.

Украинские политики тут же ухватились за тему. В комментарии одному из украинских СМИ нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что если Украина потеряет позиции в рейтинге экспортеров вооружения, восстановить их будет крайне сложно.

В соцсетях на историю с танками посмотрели по-другому. Раскопав источники новости, украинцы возмущаются: "речь о разрыве контракта на поставку "Оплотов" не идет". Кое-кто вспомнил о некомпетентности отечественных СМИ, иные утверждают, что дыма без огня не бывает….

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook