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Украинские танки вызвали шевеление в соцсетях

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Украинский танковый "Оплот" подорван… Таиланд отказался от контракта на поставку украинских танков. Так пишут СМИ. Насколько реальная ситуация отличается от заголовков публикаций? Что пишут об этом в соцсетях?
Танк Т-84У Оплот
РИА Новости | Перейти в фотобанк

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украину посетил новый военный скандал: на этот раз зарубежного происхождения. Поговаривают, что Таиланд может отказаться от украинских танков "Оплот" в связи с задержкой выполнения контракта. Как вариант рассматриваются китайские танки VT-4. 

Танк Т-84У Оплот ВС Украины
RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
Украина - Таиланд: раз "Оплот", два "Оплот", ноль "Оплот"

В Таиланде считают, что проблемы украинского поставщика "обусловлены главным образом внутренней ситуации в Украине", пишет издание Bangkok Post, ссылаясь на заявление военного ведомства страны. 

Украинские политики тут же ухватились за тему. В комментарии одному из украинских СМИ нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что если Украина потеряет позиции в рейтинге экспортеров вооружения, восстановить их будет крайне сложно. 

В соцсетях на историю с танками посмотрели по-другому. Раскопав источники новости, украинцы возмущаются: "речь о разрыве контракта на поставку "Оплотов" не идет". Кое-кто вспомнил о некомпетентности отечественных СМИ, иные утверждают, что дыма без огня не бывает….

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

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