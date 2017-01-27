СНБО рассмотрел основные показатели гособоронзаказа на 2017 г

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрел основные показатели гособоронзаказа на 2017 год, а также прогнозные показатели на следующие два года, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе СНБО.

Ранее госконцерн "Укроборонпром" заявил, что военные не получают современное тяжелое вооружение из-за недостаточного финансирования со стороны государства.

"Решением СНБО Украины правительству поручено утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год. Среди определенных в государственном оборонном заказе приоритетов: разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйственной деятельности, которые привлекаются к выполнению государственного оборонного заказа", — говорится в сообщении.

В частности, оборонным госзаказом предусмотрено обеспечить вооруженные силы Украины и другие военные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой. Речь идет о современных ракетных и артиллерийских системах, бронированных ракетных катерах, беспилотных летательных аппаратах, бронетанковой технике и других вооружениях.

Кроме того, решением СНБО предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года". Кабинету министров Украины поручено, с учетом недофинансирования оборонного госзаказа в 2016 году, внести соответствующие коррективы в "Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.