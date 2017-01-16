Украина намерена поставить 49 танков "Оплот" в Таиланд до осени

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков "Оплот" в рамках контракта с Королевством Таиланд, сообщила пресс-служба государственного предприятия "Укрспецэкспорт".

По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков "Оплот". Работа тайской делегации по приему новой партии БМ "Оплот" начнется в понедельник, 16 января. По согласованию сторон, сроки поставки всей партии были отодвинуты до осени 2017 года, говорится в сообщении.

"Такое решение было принято из-за военных действий на востоке Украины", — уточнили в пресс-службе ГП "Укрспецэкспорт".

Ранее заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Денис Гурак заявлял, что контракт на поставку танков "Оплот" в Таиланд, подписанный в 2011 году, будет полностью завершен до середины 2017 года.