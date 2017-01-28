В 2016 году Порошенко предоставил 131 россиянину гражданство Украины - ГПСУ

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В 2016 году указами президента Украины Петра Порошенко 131 россиянину было предоставлено украинское гражданство. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на данные Государственной пограничной службы в ответ на запрос.

В частности, сообщается, что всего в 2016 году гражданство Украины получили 16 тысяч 866 лиц, из них 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам приняты в украинское гражданство указами президента.

"В частности, 131 принятый указом президента в гражданство Украины человек являлся гражданином России, 97 — Сирии, 75 — лицом без гражданства (гражданами каких государств они были ранее не указано)", — отмечает агентство.

Еще 64 принятых в 2016 году в гражданство Украины указом президента были гражданами Армении, 61 — Афганистана, 52 — Ирана, 47 — Грузии, 43 — Молдавии, 31 — Ливана, 30 — Узбекистана, 22 — Азербайджана, по 13 — Иордании и Пакистана, 12 — Белоруссии, по 11 — Палестины и Египта.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что на украинско-российской границе 2 гражданки России попросили статус беженцев.