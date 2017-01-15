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На границе Украины и РФ две россиянки попросили статус беженцев - ГПСУ

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Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, гражданки Российской Федерации прибыли из соседней страны пешком с маленьким ребенком.
Пограничник на пропускном пункте Гоптовка
УНИАН

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. На украинско-российской границе 2 гражданки России попросили статус беженцев. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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"Сегодня утром в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области во время прохождения пограничного контроля с просьбой о предоставлении статуса беженцев к пограничникам Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком", — сказано в нем.

В ходе беседы женщины рассказали, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки, в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники не пропустили на территорию РФ 81 гражданина Украины, причиной послужило отсутствие должного денежного обеспечения.

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