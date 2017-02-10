Могерини не уверена в решимости США сохранять санкции против РФ

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что не уверена в постоянстве санкционной политики США против России, но договорилась с собеседниками в США о сохранении санкций в силе до выполнения минских договоренностей.

Днем ранее Могерини провела ряд встреч в Белом доме и госдепартаменте, в том числе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Мои встречи по этому вопросу также были положительными. В частности, мы договорились, что пока минские договоренности не будут выполнены, санкции останутся в силе. Но я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией. Как вы не были на моих встречах, я не была в овальном кабинете, когда президент (США Дональд) Трамп звонил президенту (РФ Владимиру) Путину", — сказала Могерини, выступая в Вашингтоне. Ее выступление транслируется на интернет-сайте организаторов.

Она также считает, что этот вопрос является ключевым не только для европейцев. "Я думаю, что это ключевой вопрос и для конгресса (США)", — заявила глава дипломатии ЕС.

При этом она отметила, что "европейцы продолжат быть едиными в этом отношении".

"Не знаю, будут ли американцы занимать единую позицию в этом отношении, но мы будем", — сказала Могерини.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.