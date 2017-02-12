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    В мире

    Оппозиция Польши потребовала отставки главы МВД после ДТП с участием Шидло

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    Глава парламентской фракции "Гражданской платформы" заявил, что это третья серьезная авария в течение года с участием важнейших лиц в стране. По его мнению, это результат политики Мариуша Блащака.
    Беата Шидло
    Facebook Beata Szydło

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" потребовала созыва специальной комиссии, которая исследует серию произошедших в стране ДТП с участием правительственных кортежей, и отставки министра внутренних дел Мариуса Блащака.

    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана
    Facebook dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана

    "Это третья серьезная авария в течение года с участием важнейших лиц в стране. Это результат политики Мариуша Блащака, который уволил профессионалов из Бюро охраны правительства", — заявил на пресс-конференции глава парламентской фракции "Гражданской платформы" Славомир Нойманн.

    По словам политика, министр несет личную ответственность за охрану первых лиц страны. "Мы надеемся, что министр Блащак с честью уйдет в отставку… Мы выступаем за срочный созыв совместных комиссий по внутренним делам и национальной обороне, чтобы объяснить последние события", — добавил он.

    В пятницу вечером в результате аварии в Освенциме ранения получила премьер Польши Беата Шидло. По последним данным полиции, виновником аварии, вероятно, стал водитель машины, который при перестраивании в левый ряд столкнулся с кортежем. В результате автомобиль, в котором находилась Шидло, съехал на обочину и врезался в дерево, получив серьезные повреждения. Помимо Шидло, в аварии пострадал водитель автомобиля из кортежа, а также сотрудник бюро охраны правительства.

    Ранее в январе в ДТП попали машины из кортежа министра обороны страны Антони Мачеревича. Министр находится в машине, которая также была повреждена в результате столкновения, он не пострадал. В результате ДТП были госпитализированы два человека. В ноябре правительственный кортеж с польской делегацией, в состав которой входили премьер, главы МИД, минобороны, минспорта и министерства семьи, труда и социальной политики попал в аварию в Израиле. В марте минувшего года произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился президент Польши Анджей Дуда — у машины лопнуло колесо. В результате инцидента никто не пострадал.

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