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    Премьер Польши госпитализирована после серьезного ДТП под Краковом

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    Инцидент с премьером Польши Беатой Шидло произошел в Освенциме: сразу в несколько автомобилей из кортежа врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги.
    Беата Шидло
    Facebook Beata Szydło

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Премьер Польши Беата Шидло пострадала в результате ДТП с участием ее кортежа под Краковом, сообщило в пятницу Польское телевидение со ссылкой на представителя канцелярии главы совета министров Рафала Бохенека.

    Кадры смертельного ДТП в Москве с водителем из управделами президента РФ. Видео
    Канал RT на Youtube
    Кадры смертельного ДТП в Москве с водителем из управделами президента РФ

    Инцидент произошел в Освенциме: сразу в несколько автомобилей из кортежа врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги.

    Премьер была госпитализирована для осмотра, по данным телеканала, она не получила серьезных травм, но проходит ряд обследований, в том числе с использованием томографа. Серьезную травму ноги получил сотрудник охраны правительства.

    На месте аварии работают полиция и спасатели, место инцидента оцеплено. Сообщается, что предполагаемый виновник аварии не пострадал, в настоящее время его допрашивают правоохранители.

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    Напомним, в минувшем году у автомобиля BMW, в котором находился президент Польши Анджей Дуда, лопнула задняя покрышка, в итоге машина съехала в кювет.

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