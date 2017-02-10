Премьер Польши госпитализирована после серьезного ДТП под Краковом

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Премьер Польши Беата Шидло пострадала в результате ДТП с участием ее кортежа под Краковом, сообщило в пятницу Польское телевидение со ссылкой на представителя канцелярии главы совета министров Рафала Бохенека. Канал RT на Youtube Кадры смертельного ДТП в Москве с водителем из управделами президента РФ

Инцидент произошел в Освенциме: сразу в несколько автомобилей из кортежа врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги.

Премьер была госпитализирована для осмотра, по данным телеканала, она не получила серьезных травм, но проходит ряд обследований, в том числе с использованием томографа. Серьезную травму ноги получил сотрудник охраны правительства.

На месте аварии работают полиция и спасатели, место инцидента оцеплено. Сообщается, что предполагаемый виновник аварии не пострадал, в настоящее время его допрашивают правоохранители.

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Напомним, в минувшем году у автомобиля BMW, в котором находился президент Польши Анджей Дуда, лопнула задняя покрышка, в итоге машина съехала в кювет.