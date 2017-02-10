МВД Польши созвало экстренное совещание из-за ДТП с участием премьера

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Глава МВД Польши Мариуш Блащак созвал экстренное совещание с участием руководства Бюро охраны правительства (BOR) в связи с ДТП, в котором пострадала премьер страны Беата Шидло.

"Министр Мариуш Блащак созвал срочное совещание с руководством BOR. Обстоятельства аварии изучаются", — говорится в сообщении МВД в Twitter.

Отмечается также, что в выяснении причин инцидента задействованы все структуры, которые находятся в ведении министерства.

ДТП с участием кортежа премьера произошло в Освенциме вечером в пятницу. По предварительным данным, в несколько автомобилей из кортежа врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги. Один из автомобилей кортежа, в котором находилась Шидло, врезался в дерево и серьезно поврежден.

Согласно официальным данным, Шидло находится в стабильном состоянии и в сознании. В то же время глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что премьер получила "серьезные ранения". Глава польского правительства прошла обследования в больнице в Освенциме, в настоящее время ее вертолетом транспортируют в Варшаву.

Помимо Шидло, в аварии пострадали два сотрудника Бюро охраны правительства Польши, один из них нуждается в стационарном лечении.

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Напомним, в минувшем году у автомобиля BMW, в котором находился президент Польши Анджей Дуда, лопнула задняя покрышка, в итоге машина съехала в кювет.