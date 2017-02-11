Предъявлены обвинения виновнику ДТП, в котором пострадала премьер Польши

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Польше предъявлены обвинения водителю автомобиля, который стал виновником ДТП, где пострадала премьер Польши Беата Шидло, сообщил в субботу представитель малопольской полиции Себастьян Глень. Сообщается, что водитель признал свою вину.

"Двадцатиоднолетний мужчина ещё вчера был допрошен. Ему предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений в связи с провоцированием ДТП", — сказал Глень, уточнив, что виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Сообщается, что виновника аварии после допроса отпустили домой. Показания также дал водитель автомобиля Шидло, который заявил, что кортеж во время движения использовал как световые, так и звуковые спецсигналы.

ДТП произошло в Освенциме вечером в пятницу. По последним данным полиции, авария произошла после того, как водитель машины при перестроении в левый ряд столкнулся с кортежем. В результате автомобиль, в котором находилась Шидло, съехал на обочину и врезался в дерево, получив серьезные повреждения.

Согласно официальным данным, Шидло находится в стабильном состоянии и в сознании. Во время аварии она была пристегнута и получила ушибы и ссадины. В то же время глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что премьер получила "серьезные ранения". Вечером в пятницу ее вертолетом транспортировали в Варшаву.

Помимо Шидло, в аварии пострадали водитель и офицер бюро охраны правительства Польши, один из них нуждается в стационарном лечении. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Согласно данным полиции, водители всех транспортных средств, участвовавших в аварии, были трезвы.