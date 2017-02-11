наверх
11.02.201717:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Предъявлены обвинения виновнику ДТП, в котором пострадала премьер Польши

    (обновлено: )10
    Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. После допроса его отпустили домой. Показания также дал водитель автомобиля Шидло, который заявил, что кортеж во время движения использовал как световые, так и звуковые спецсигналы.
    На месте ДТП с премьером Польши
    tvn24

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Польше предъявлены обвинения водителю автомобиля, который стал виновником ДТП, где пострадала премьер Польши Беата Шидло, сообщил в субботу представитель малопольской полиции Себастьян Глень. Сообщается, что водитель признал свою вину.

    В Польше произошло массовое ДТП. Видео
    Видеоканал Fresh News на Youtube
    Масштабное ДТП в Польше: столкнулись 72 авто

    "Двадцатиоднолетний мужчина ещё вчера был допрошен. Ему предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений в связи с провоцированием ДТП", — сказал Глень, уточнив, что виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

    Сообщается, что виновника аварии после допроса отпустили домой. Показания также дал водитель автомобиля Шидло, который заявил, что кортеж во время движения использовал как световые, так и звуковые спецсигналы.

    ДТП произошло в Освенциме вечером в пятницу. По последним данным полиции, авария произошла после того, как водитель машины при перестроении в левый ряд столкнулся с кортежем. В результате автомобиль, в котором находилась Шидло, съехал на обочину и врезался в дерево, получив серьезные повреждения.

    Согласно официальным данным, Шидло находится в стабильном состоянии и в сознании. Во время аварии она была пристегнута и получила ушибы и ссадины. В то же время глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что премьер получила "серьезные ранения". Вечером в пятницу ее вертолетом транспортировали в Варшаву.

    Помимо Шидло, в аварии пострадали водитель и офицер бюро охраны правительства Польши, один из них нуждается в стационарном лечении. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Согласно данным полиции, водители всех транспортных средств, участвовавших в аварии, были трезвы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования "Центр"
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе