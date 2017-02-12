Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана

В Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них – два ребенка и две беременных женщины.

"Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Гетьмана: погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего 9 госпитализированы", – сообщает сайт dtp.kiev.ua.

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По предварительной информации, автобус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей и задел машину Audi.

"Водителя Fiat извлекал спецотряд спасателей САРЗ. На месте работает машина "Медицина катастроф" и оперативно-следственная группа. Большая пробка с обеих сторон", – пишет издание.