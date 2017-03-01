Главы МИД Украины, Британии и Польши обсудили ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с коллегами из Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

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"Что было важным для нас, что было важным для меня лично? Это благосклонность и поддержка (Украины — ред.) со стороны Великобритании и Польши и персонально от Бориса (Джонсона) и Витольда (Ващиковского), потому что мы боремся за нашу независимость, мы боремся за Украину, за европейскую и демократическую страну в нашем понимании", — заявил Климкин, передает агентство УНИАН.

Напомним, главы МИД Великобритании и Польши находятся с визитом в Киеве.