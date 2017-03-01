наверх
01.03.201718:31
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Главы МИД Украины, Британии и Польши обсудили ситуацию в Донбассе

    (обновлено: )33
    Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Великобритания и Польша поддерживают Украину, потому что страна борется за свою независимость и европейское будущее.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с коллегами из Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

    Читайте также: Что безвиз грядущий нам готовит? Условия ЕП, ЕС и ЕК для Украины

    "Что было важным для нас, что было важным для меня лично? Это благосклонность и поддержка (Украины — ред.) со стороны Великобритании и Польши и персонально от Бориса (Джонсона) и Витольда (Ващиковского), потому что мы боремся за нашу независимость, мы боремся за Украину, за европейскую и демократическую страну в нашем понимании", — заявил Климкин, передает агентство УНИАН.

    Напомним, главы МИД Великобритании и Польши находятся с визитом в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия