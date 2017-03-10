Качиньский предрекает распад ЕС из-за доминирования Германии

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Доминирование Германии в Евросоюзе и давление, оказываемое на отдельные страны ЕС, приведет его к распаду, считает лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

В четверг на саммите лидеры стран-членов ЕС продлили на 2,5 года мандат Дональда Туска на посту председателя Евросовета, несмотря на желание Польши перенести выборы. Сообщается, что кандидатуру Туска не поддержала только одна страна ЕС — Польша, которая выдвинула другого кандидата на этот пост — евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.

Качиньский в ходе брифинга в сейме Польши вновь заявил, что Туск является политиком, нарушавшим правила нейтральности, действующие в ЕС, вмешивался во внутренние дела страны, а также назвал плохим решение о его переизбрании.

Глава правящей партии Польши также оценил решение венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее высказывался в поддержку позиции Варшавы по Туску, однако позже изменил свое мнение.

"Это демонстрирует нынешнюю форму ЕС. Эта форма не имеет ничего общего с тем, что собирались сделать основатели союза, а именно европейского экономического союза. Сегодня это организация, в которой доминирует одно государство — нечего скрывать, это государство — Германия. Доминирует так сильно, что давление на отдельные страны, на отдельных политиков, которые действуют в ЕС от имени своих государств, непреодолимо", — заявил Качиньский в ходе брифинга.

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"Я не скрываю, что мы разочарованы отношением господина премьера Орбана, но мы отдаем себе отчет, каким сильным было давление, как сегодняшний ЕС идет по пути к своему распаду. Если ЕС не сойдет с этого пути, по которому сейчас идет, то дойдет до ситуации, когда станет только частью истории", — считает он.

Как сообщалось, Европейский Совет, объединяющий глав государств и правительств ЕС, не смог принять общий итоговый документ по итогам саммита. Как сообщил официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн, были одобрены лишь заключения председателя при поддержке 27 стран ЕС.