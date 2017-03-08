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    Политика

    Сенат Польши отклонил законопроект об украинском национализме

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    Украина - Польша: патриотизм и раздор (99)

    (обновлено: )737119
    Сенаторы по представлению спикера Станислава Карчевского отозвали из Сейма проект поправки к закону, который запрещает пропаганду коммунизма и всех иных тоталитарных режимов в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Сенат Польши отклонил проект закона о "запрете пропаганды украинского и литовского национализма", сообщает "Эспрессо.TV".

    Анджей Запаловский
    Zapalowski.eu
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    Ранеее сообщалось, что законопроект, которым предлагалось отнести украинский национализм к "другим тоталитарным строям", снят с рассмотрения заседания польского Сейма.

    Сенаторы по представлению спикера Станислава Карчевского отозвали из Сейма проект поправки к закону, который запрещает пропаганду коммунизма и всех иных тоталитарных режимов в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения.

    Проект поправки предполагал также расширение применения этого закона, в частности, относительно "украинского и литовского национализма".

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    В Сейме Польши в декабре планировалась дискуссия по поводу законопроекта "О запрете пропаганды коммунизма или других тоталитарных строев путем названий зданий, объектов и мест публичного значения". В комиссии Сената ранее поддержали поправку, которой к другим тоталитарным режимам наряду с фашизмом отнесены также украинский и литовский национализм.

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