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    Туск назвал дату проведения саммита ЕС по Brexit

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (436)

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    Как заявил председатель Евросовета Дональд Туск, он созывает заседание Евросовета в субботу, 29 апреля, чтобы утвердить директивы для переговоров о Brexit.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Саммит ЕС, на котором будут утверждены директивы по выходу Великобритании из Евросоюза, пройдет 29 апреля, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

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    REUTERS Vincent Kessler
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    "В свете того, что было объявлено в Лондоне вчера, я хотел бы проинформировать вас, что созову заседание Евросовета в субботу, 29 апреля, чтобы утвердить директивы для переговоров о Brexit", — сказал Туск журналистам.

    Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта запустит процесс выхода страны из Евросоюза.

    Ранее закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС вступил в силу, получив одобрение королевы Елизаветы II.

    Переговоры с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из ЕС продлятся два года, таким образом, Соединенное Королевство может покинуть объединение весной 2019 года.

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