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    Туск: лидеры стран ЕС согласны cохранить политическое единство

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    Туск отметил, что "некоторые ожидают системных изменений, которые ослабят внутренние связи ЕС и усилят роль стран в отношении сообщества". По его словам, "другие, напротив, ожидают новых более глубоких измерений интеграции".
    Дональд Туск. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры 27 стран-членов Евросоюза выразили согласие с необходимостью сохранить взаимное доверие и единство, даже при обсуждении возможности разной степени интеграции между группами стран ЕС.

    "По результатам дебатов становится ясно, что единство 27 стран будет нашим самым ценным активом. Нет сомнений в том, что идея Европы, двигающейся на разных скоростях, будет обсуждаться перед римской годовщиной, и я понимаю причину этого", — сказал Туск журналистам после неформального саммита 27 стран-членов ЕС, посвященного предстоящему саммиту в Риме.

    Флаг Евросоюза
    REUTERS Francois Lenoir
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     Он отметил, что "некоторые ожидают системных изменений, которые ослабят внутренние связи ЕС и усилят роль стран в отношении сообщества". По его словам, "другие, напротив, ожидают новых более глубоких измерений интеграции, даже если они будут применяться лишь к нескольким странам-членам — такая возможность предполагается действующими договорами".

    "С учетом интереса сообщества из 27 стран в контексте предстоящих переговоров по Brexit, а также долгосрочных стратегических интересов ЕС, я буду всех призывать стремиться сохранить политическое единство 27 стран. Поэтому при обсуждении разных сценариев Европы нашей основной целью должно быть укрепление взаимного доверия и единства среди 27 стран. После сегодняшних дебатов я могу открыто сказать, что все 27 лидеров согласны с этой целью, это было оптимистичное обсуждение нашего общего будущего", — заявил Туск.

    Юбилейный саммит ЕС состоится 25 марта в столице Италии. Он приурочен к 60-летию подписания Римского договора, положившего начало процессу европейской интеграции.

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