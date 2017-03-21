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    В мире

    Контрразведка Польши заявила в прокуратуру на Туска из-за самолета Качиньского

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    Речь идет о заключении контракта на ремонт самолета, который проходил в 2009 году в России: сам самолет ремонтировали в Самаре, гидравлическую систему - в Уфе, двигатели - в Рыбинске.
    Дональд Туск. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Военная контрразведка Польши подала заявление в прокуратуру о подозрении в совершении преступления экс-премьером страны, главой Евросовета Дональдом Туском из-за ремонта президентского самолета Леха Качиньского Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году.

    Об этом сообщил министр обороны страны Антони Мачеревич.

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    "Недавно Служба военной контрразведки подала заявление в деле подозрения в совершении преступления во время тендера не ремонт "Туполева", — заявил Мачеревич в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie, отвечая на вопрос, нужно ли привлечь Туска к ответственности за его действия на посту премьера Польши и кто именно должен подать заявление в прокуратуру.

    По словам польского министра обороны, речь идет о заключении контракта на ремонт, который проходил в 2009 году в России: сам самолет ремонтировали в Самаре, гидравлическую систему — в Уфе, двигатели — в Рыбинске. За модернизацию судна отвечал консорциум польских фирм MAW Telecom International SA и Polit-Elektronik, которая являлась представителем российской промышленности.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что фирма Polit-Elektronik знала о своей победе в тендере на ремонт самолета еще за полгода до его начала. Представители самарского "Авиакора" и рыбинского НПО "Сатурн" заключили контракт с Polit-Elektronik в феврале 2009 года, за несколько недель до тендера. Как утверждалось в СМИ, ремонт обошелся польской стороне в крупную сумму, которой якобы хватило бы на покупку нового самолета того же класса, что и Ту-154М.

    Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

    Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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