ЕС вводит новые правила заключения соглашений на импорт газа

Мария Князева – Брюссель, для РИА Новости Украина

Еврокомиссии (ЕК) открывается доступ к переговорам и проектам еще не подписанных межправсоглашений государств Евросоюза с третьими странами на импорт нефти и газа; однако ЕК не будет иметь возможности принудительно корректировать проекты таких договоров, следует из текста нового закона, принятого в Евросоюзе.

Страны ЕС должны будут сообщать Еврокомиссии о планах начинать переговоры по новым межправсоглашениям, информировать об их ходе и предоставлять проекты соглашений в Еврокомиссию до их заключения. Это касается как обсуждения новых межправсоглашений, так и переговоров по поправкам к уже действующим подобным договорам.

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Страны союза, не имеющие отношения к переговорам по межправсоглашениям, теперь смогут знакомиться с проектами этих договоров или с их неконфиденциальными конспектами.

Цель новых правил — добиться соответствия законодательству Евросоюза соглашений стран ЕС с третьими странами. Сейчас государства союза должны показывать межправительственные соглашения Еврокомиссии лишь после их заключения. Еврокомиссия сообщала, что, как показала практика, добиться корректировки уже заключенных соглашений весьма непросто.

Этот закон предложила Еврокомиссия. После ряда процедур по его согласованию, в марте текущего года он был одобрен пленарной сессией Европарламента. Совет ЕС во вторник, не обсуждая текст закона и, следовательно, не внося никаких изменений, принял его.

После подписания текста президентами Совета ЕС и Европарламента, он будет опубликован в официальном журнале Евросоюза и вступит в силу на двадцатый день.

Важно отметить, что одним из основных поставщиков энергоресурсов в Евросоюз является Россия, сообщают РИА Новости.

Под межправительственными соглашениями в этом законе понимаются любые юридически обязывающие договоры, где с одной стороны — одна или несколько стран Евросоюза, а с другой — одна или несколько третьих стран, либо международная организация, говорится в тексте закона, опубликованного на сайте Европарламента.

Речь идет о межправсоглашениях на покупку, торговлю, продажу, транзит, хранение или поставки энергоресурсов хотя бы для одной из стран ЕС, а также на строительство и эксплуатацию энергетической инфраструктуры, имеющей физическое соприкосновение хотя бы с одним государством союза.

Помимо договоров по нефти и газу, страны ЕС должны предоставлять на рассмотрение Еврокомиссии и проекты соглашений в области электроэнергии, следует из текста закона. Однако делать это нужно будет, если страна сама не может четко определить, соответствует ли этот проект договора законодательству ЕС.

Кроме того, государства ЕС могут показать не обязывающие документы, заключенные с третьими странами, до или после их принятия. Здесь речь идет о меморандумах о взаимопонимании, совместных декларациях, совместных планах действий, которые устанавливают условия по поставкам, к примеру, объемы и цены, или по развитию энергетической инфраструктуры.

Этот закон не касается договоров между компаниями.

Судя по тексту закона, Еврокомиссия будет лишь оценивать соответствие соглашений законам ЕС и целям энергетического союза и давать свое заключение. Страна же ЕС должна будет сделать все возможное для учета этих заключений. Какие-либо санкции за невыполнение рекомендаций ЕК в законе не указываются.

Еврокомиссия до начала переговоров может дать совет стране ЕС, как избежать в межправсоглашении невыполнения законов Евросоюза, говорится в тексте закона.

По запросу страны ЕС, ведущей переговоры по соглашению, Еврокомиссия может принимать участие в переговорах в качестве наблюдателя. Кроме того, ЕК может запросить участие в таких переговорах в статусе наблюдателя, если сочтет нужным. Однако без письменного разрешения страны ЕС, Еврокомиссия не сможет принимать участие в переговорах. В законе не указывается необходимость запрашивать разрешение третьей страны на участие Еврокомиссии в переговорах.

Если ЕК участвует в переговорах, она также может давать стране ЕС советы опять же о том, как избежать несоответствия будущего межправсоглашения законам Евросоюза.

После того, как страна ЕС покажет Еврокомиссии проект итогового договора, Еврокомиссия должна будет в течение пяти недель рассмотреть его и сообщить, появились ли у нее какие-либо сомнения относительно соответствия проекта соглашения правилам Евросоюза. Если она не сделает этого в течение указанного срока, будет считаться, что сомнений у ЕК не возникло.

Если же сомнения появились, Еврокомиссии отводится 12 недель, чтобы представить уже более четкое мнение о соответствии будущего соглашения законам ЕС, в частности, в области внутреннего энергетического рынка и конкуренции.

Однако сроки эти могут быть изменены при согласии сторон.

Страны Евросоюза не должны подписывать или ратифицировать новые межправсоглашения или поправки к старым аналогичным договорам, пока Еврокомиссия не проинформирует о том, есть ли у нее сомнения относительно проектов этих договоров.

Прежде чем подписать или ратифицировать документ, страна ЕС должна максимально принять во внимание мнение Еврокомиссии, если таковое было высказано.

После ратификации, новое соглашение или поправки к уже действующему договору также должны быть направлены Еврокомиссии.

Страна ЕС, не принявшая во внимание мнение Еврокомиссии в уже ратифицированном соглашении, должна будет в письменной форме объяснить ЕК причину этого.

Немаловажным элементом закона можно считать раскрытие информации о проектах межправсоглашений для всех стран ЕС, не только ведущих соответствующие переговоры, следует из текста закона.

Предоставляя Еврокомиссии информацию по проекту межправсоглашения с третьей страной, государство ЕС может уточнить, являются ли какие-то ее части конфиденциальными, а также может ли такая информация быть раскрыта другим странам ЕС, не участвующим в переговорах по данному соглашению.

Если государство Евросоюза, участвующее в переговорах, не укажет конфиденциальность передаваемых ЕК данных, то Еврокомиссия эту информацию по готовящемуся соглашению должна будет сделать доступной другим странам Евросоюза. Отмечается необходимость "защищенной электронной" передачи таких данных.

При этом запрос конфиденциальности информации не должен ограничивать доступ Еврокомиссии к ней. Это лишь для сторонних государств-членов Евросоюза. ЕК со своей стороны должна сохранять конфиденциальность соответствующей информации.

Если страна ЕС заявит о конфиденциальности информации, то она должна будет передать конспект предоставляемых в ЕК данных по готовящемуся соглашению. Этот конспект может быть раскрыт прочим государствам Евросоюза.

Конспект должен будет содержать следующие положения: предмет и стороны соглашения, его цель, масштаб, длительность, а также информацию об основных его элементах.