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    В мире

    Туск не прибудет на допрос в польскую прокуратуру

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    Главу Евросовета Дональда Туска вызвали в прокуратуру в Польше в качестве свидетеля по делу против бывшего руководства Службы военной контрразведки в связи с решением о сотрудничестве с российской ФСБ.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава Евросовета Дональд Туск не сможет приехать в Польшу 15 марта, чтобы дать показания в качестве свидетеля по делу о сотрудничестве контрразведки с Федеральной службой безопасности России, из-за своих обязательств перед Европарламентом, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Туска.

    Ранее официальный представитель окружной прокуратуры в Варшаве Михал Джеканьский заявил агентству PAP, что Туск вызван в прокуратуру в Польше в качестве свидетеля. Речь идет о деле против бывшего руководства Службы военной контрразведки в Польше в связи с решением о сотрудничестве с российской ФСБ. Туск должен явиться в прокуратуру в среду.

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    "Однако, из-за его обязательства отчитываться перед Европарламентом после каждого (заседания — Ред.) Евросовета, он будет в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента в среду, 15 марта", — приводит агентство слова представителя.

    "Таким образом, ему не удастся дать показания в Польше в этот день", — отметил представитель Туска. Он добавил, что "Туск был вызван в качестве свидетеля и будет давать показания, как свидетель".

    Ранее министр обороны страны Антони Мачеревич заявлял, что решение о сотрудничестве Службы военной контрразведки Польши с ФСБ было начато и проводилось с нарушением закона. По его словам, решение о сотрудничестве было принято после информирования премьер-министра, когда эту должность занимал Дональд Туск, но без согласия политиков, к чему обязывает право.

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    В декабре 2016 года стало известно, что обвинения по данному делу предъявлены экс-шефам Службы военной контрразведки Польши Янушу Носкову и Петру Пытелю. Как сообщала прокуратура, речь идет о превышении полномочий государственным служащим вследствие принятия решения о сотрудничестве со службой иностранного государства без согласия председателя Совета министров. Согласно польскому законодательству, такое согласие может быть получено только после оценки министра обороны страны.

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