Туск не прибудет на допрос в польскую прокуратуру

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава Евросовета Дональд Туск не сможет приехать в Польшу 15 марта, чтобы дать показания в качестве свидетеля по делу о сотрудничестве контрразведки с Федеральной службой безопасности России, из-за своих обязательств перед Европарламентом, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Туска.

Ранее официальный представитель окружной прокуратуры в Варшаве Михал Джеканьский заявил агентству PAP, что Туск вызван в прокуратуру в Польше в качестве свидетеля. Речь идет о деле против бывшего руководства Службы военной контрразведки в Польше в связи с решением о сотрудничестве с российской ФСБ. Туск должен явиться в прокуратуру в среду.

"Однако, из-за его обязательства отчитываться перед Европарламентом после каждого (заседания — Ред.) Евросовета, он будет в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента в среду, 15 марта", — приводит агентство слова представителя.

"Таким образом, ему не удастся дать показания в Польше в этот день", — отметил представитель Туска. Он добавил, что "Туск был вызван в качестве свидетеля и будет давать показания, как свидетель".

Ранее министр обороны страны Антони Мачеревич заявлял, что решение о сотрудничестве Службы военной контрразведки Польши с ФСБ было начато и проводилось с нарушением закона. По его словам, решение о сотрудничестве было принято после информирования премьер-министра, когда эту должность занимал Дональд Туск, но без согласия политиков, к чему обязывает право.

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В декабре 2016 года стало известно, что обвинения по данному делу предъявлены экс-шефам Службы военной контрразведки Польши Янушу Носкову и Петру Пытелю. Как сообщала прокуратура, речь идет о превышении полномочий государственным служащим вследствие принятия решения о сотрудничестве со службой иностранного государства без согласия председателя Совета министров. Согласно польскому законодательству, такое согласие может быть получено только после оценки министра обороны страны.