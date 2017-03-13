Саммит ЕС завершился скандалом

Владимир Матвеев, аналитик

Двухдневный саммит ЕС в Брюсселе, который проходил 9-10 марта, завершился без совместного итогового заявления, вскрыв принципиальные разногласия между членами европейского сообщества.

По итогам первого дня саммита, когда во встречах принимали участие все 28 глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, включая готовящуюся к выходу Великобританию, Польша отказалась подписывать итоговое коммюнике независимо от его содержания.

В результате документ, размещенный на сайте consilium.europa.eu, обобщающий повестку первого дня переговоров, был обнародован от имени председателя Евросовета и поддержан лишь 27 участниками саммита, сообщает DW.

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Протест делегации Польши был связан с переизбранием экс-премьера этой страны Дональда Туска на пост главы Евросовета. По мнению Варшавы, он нарушил принцип нейтралитета, вмешавшись во внутренние дела Польши. Критика в адрес Туска связана с тем, что он фактически высказался в поддержку введения брюссельских санкций против Варшавы.

Как передает Радио Свобода, руководство ЕС, в свою очередь, решило, что польское правительство нарушает "верховенство законов и стандартов демократии". Правительство Польши полагает, что решение о переизбрании Туска было принято "под давлением Берлина".

Однако назначение Туска оказалось не единственным поводом для недовольства Польши. Во второй день саммита, 10 марта, проходила неформальная встреча лидеров 27 стран-членов ЕС — уже без Великобритании, так как на ней готовилась совместная декларация к 60-летию подписания Римского договора в условиях Brexit. Декларация, как ожидается, должна быть принята 25 марта на юбилейной встрече в Риме.

В ходе обсуждения канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала идею "Европы двух скоростей", которая предполагает возможность выбора каждым членом Евросоюза "присоединяться или не присоединяться к тем или иным интеграционным шагам".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также попытался развеять опасения, что реализация этой идеи приведет к, своего рода железному занавесу между Востоком и Западом внутри ЕС.

Напомним, в Версале вечером 6 марта лидеры четырех ведущих стран Европы провели "неформальный саммит "Германия-Франция-Италия-Испания", на котором обсудили ключевые сценарии развития ЕС в условиях миграционного и долгового кризисов.

Избранный "третий сценарий" Юнкера предусматривает "Европу разных скоростей", работающую по принципу "кто хочет большего, тот делает больше". Интеграционные процессы должны будут развиваться в группе стран внутри ЕС, а страны, не желающие принимать в них участие, будут предоставлены сами себе.

Однако польский премьер Беата Шидло заявила, что ее страна "никогда не согласится на "Европу разных скоростей", поскольку это приведет к дезинтеграции ЕС". При этом ранее, во время визита Меркель в Польшу, когда канцлер говорила об этой идее, Шидло не стала ей возражать.

Между тем, целый ряд участников саммита открыто высказали недовольство демаршем Польши, а президент Франции Франсуа Олланд напомнил польскому премьеру Беате Шидло, что ее страна является наиболее крупным получателем финансовой помощи из бюджета Евросоюза.

Глава польского правительства, в свою очередь, назвала слова французского президента попыткой шантажа: "Если я должна серьезно воспринимать шантаж со стороны президента, которого поддерживают, согласно опросам, не более 4% граждан, и который скоро перестанет быть президентом, то на такие не слишком изящные слова, отвечу так же неизящно. Если европейские политики будут считать, что можно шантажировать государства, угрожая, что не будет денег на какой-то проект, это значит, что у Евросоюза печальные перспективы", передает Радио Польша.

Польша и ее соседи в центральной Европе опасаются оказаться за бортом интеграции более развитых членов ЕС, особенно зоны евро. Как напоминает ВВС, Польша – наибольший получатель финансирования ЕС. В частности, "в 2015 году Варшава получила 13 млрд. долларов от Брюсселя".

Уладить спор попыталась канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявив, что "никто не собирается пересматривать вопрос финансовой помощи в ближайшие годы" сообщает DW.

В Евросоюзе действуют и другие центробежные силы — например, по вопросу о том, что делать с мигрантами и ростом популярности националистов и популистских партий во многих странах евроблока.

Помимо этого, отмечает DW, среди недовольных на брюссельском саммите снова оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт не согласен с одним из пунктов проекта декларации, посвященной 60-летию Римского договора. В частности, речь идет о призыве "гуманно и эффективно" работать над миграцией".

DW цитирует заявление Орбана: "Наша цель состоит не в том, чтобы пускать мигрантов в Европу надлежащим образом, наша цель — не допустить, чтобы мигранты вообще попали в Европу". По его мнению, Венгрия или не будет участвовать в обсуждении миграционного вопроса на встрече в Риме, или в итоговой декларации будет отдельно прописано мнение Будапешта.

Показательно, что во время встречи в Риме лидеры 27 стран отметят 60-ю годовщину подписания Римского договора, положившего начало Европейскому экономическому сообществу. А тем временем, как сообщает ВВС, "Великобритания планирует начать процедуру Brexit, став первой страной, покидающей ряды сообщества, что грозит дальнейшей неопределенностью".

Как отмечает AFP, символическим знаком всех политических разногласий в Евросоюзе на прошедшем саммите "стало решение руководства ЕС отказаться от традиции так называемых "семейных фото".

Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о моделях и сроках завершения интеграционных процессов для дальнейшего развития разных стран ЕС. Еврокомиссия пока еще не имеет широкой концепции развития, а лишь несколько "весьма неопределенных сценариев", сообщает ВВС.

Лидеры стран-членов ЕС не могут прийти к согласию по очерченным сценариям дальнейшего развития ЕС и потому, что у основных из них — слабые позиции, начиная с Олланда, который покинет пост президента через несколько недель. Предстоят выборы во Франции, ФРГ и некоторых других странах.