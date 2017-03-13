Беспорядки в Батуми: три версии событий

Александр Геловани — Sputnik Грузия, для РИА Новости Украина

Итак, для начала о том, что произошло. Вечером 11 марта полиция задержала гражданина, который отказался платить штраф за неправильную парковку и оказывал сопротивление представителям власти. Произошло это в многолюдном торговом квартале города, в непосредственной близости от торгового центра "Батуми Плаза" и набережной города. Положение усугубилось тем, что задержанный остановил машину для того, чтобы купить лекарство своему отцу, с которым возвращался с кладбища.

Хорошо известный факт, что тема родителей, как и тема смерти, очень сенситивна среди грузин. В итоге произошла потасовка, в результате которой было задержано еще шесть человек. Буквально в считанные минуты площадь перед торговым центром превратилась в бурлящее от негодование море людей, которые открыто высказывали свой протест против "противоправных" действий полиции. Позже появились требования отставки, недавно назначенного на пост начальника полиции автономной республики, и лозунги против политики властей в регионе. Ближе к ночи группы молодых людей с закрытыми лицами, избегающие попадания в кадр телекамер, появились у здания управления патрульной полиции. Молодые люди требовали освободить задержанных, а потом предприняли попытку взять штурмом управление, после чего бесчинствовали на улице, поджигая и переворачивая машины, в том числе и полицейские, разбивая стекла витрин, круша дорожные знаки. Толпа бесчинствовала более четырех часов, после чего вызванный спецназ вытеснил хулиганов.

По разным данным задержаны от сорока до ста двадцати человек. Расстояние между площадью у торгового центра "Батуми-Плаза" до здания управления патрульной полиции составляет чуть более двух километров. Практически они находятся на одной улице, две части которой называются по-разному. "Батуми Плаза" на проспекте Ильи Чавчавадзе, а управление патрульной полиции на проспекте Тбела Абусеридзе. И вот тут возникает первый вопрос — почему силам правопорядка понадобилось так много времени на подавление беспорядков. Теперь о том, что предшествовало этим событиям. Еще 9 марта некий Мераб Гогоберидзе, который позиционирует себя как народного защитника, начал в социальной сети фейсбук кампанию против начальника управления патрульной полиции Аджарии. В своих постах Гогоберидзе утверждал, что начальник патрульной полиции Аджарии, который является выходцем из восточной Грузии, неоднократно уничижительно отзывался о местном населении, и называл их "татарами". Вот тут мы и подошли к крайне интересной теме, которая делает вчерашние беспорядки событием далеко выходящими за рамки рядового хулиганства.

Аджария была возвращена в лоно Грузии в результате русско-турецкой войны 1877-78 годов. До этого данный регион триста лет входил в состав Османской империи, и большинство населения региона стало мусульманами. До 1921 года названия Аджария не существовало, этот край, входивший в состав Батумского округа Кутаисской губернии, называли "мусульманской Грузией". В 1921 году по итогам Карского договора, заключенного между Турцией с одной стороны и ставшими к тому времени советскими закавказскими республиками с другой, была создана Аджарская автономная республика. Так как этнически аджарцы являются грузинами, в атеистическом Советском Союзе фактор религиозной принадлежности не должен был иметь какого-либо значения. Однако, имел, и согласно национальной политике того времени на все руководящие должности в автономной республике назначались исключительно аджарцы. В период подъема национального самосознания в 1989-91 годах значительная часть аджарцев, особенно молодежи, вновь вернулось в христианство. В период правления Аслана Абашидзе Аджария была практически независимой территориальной единицей, хоть и входящей в состав Грузии, но не платившей в центральный бюджет ни налогов, ни отчислений от доходов таможни и порта. Естественно все кадровые вопросы решались исключительно на месте.

Разрыв шаблонов в кадровой политике автономной республики произошел уже при власти националов. Тогда, после "революции роз", в Аджарии было ликвидировано министерство внутренних дел автономии, а вновь созданное управление было подчинено напрямую Тбилиси. В итоге на руководящих должностях в системе министерства внутренних дел стали появляться не местные кадры, тогда как выходцы из Аджарии назначались на должности в других регионах. Не то, чтобы этот процесс был тотальным, но прецеденты были и их было немало. Так что ситуация периодически накалялась, но все это было внутренним бурлением, не выходящим за пределы конкретного ведомства или разговоров на кухне. Ну а сейчас самое время перейти к версиям происходящего.

Итак, версия первая — "народная". Согласно этой версии, причиной беспорядков в городе было то, что власти не отреагировали вовремя на сложившуюся ситуацию. Глава правительства Аджарии в этот момент находился в Турции, а остальные не взяли на себя смелость пойти на переговоры с протестующими, не приняли мер по освобождению задержанных и вообще опоздали везде и всюду, от диалога до принятия мер по обеспечению безопасности в городе. Эта версия вполне имеет права на существование, тем более, что так и было. Однако у данной версии есть и своя слабая сторона. А именно — организованный характер нападения на здание управления патрульной полиции. Уж очень кадры из Батуми напоминали кадры с улицы Грушевского в Киеве в феврале 2014 года. По крайней мере, судя по телевизионной картинке.

Версия вторая — "анти-оппозиционная". Согласно этой версии, которую озвучивают власти, беспорядки в городе организовали активисты бывшей правящей партии "Национального движения". В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что среди нападавших на здание управления были замечены пара-тройка активистов, или бывших активистов, оппозиционной партии. Минусом данной версии является то, что нападавших было в разы больше, несколько десятков человек. А если учитывать то обстоятельство, что все оппозиционные партии, и особенно Национальное движение, находятся под колпаком у госбезопасности, трудно себе представить, как госбезопасность могла проморгать подготовку к таким событиям.

Версия третья — "кадровая". По ней определенные круги внутри власти, которые были недовольны начальником управления патрульной полиции Аджарии, спровоцировали события для его увольнения. В пользу данной версии говорит то обстоятельство, что акции против начальника патрульной полиции были анонсированы заранее, и с этой целью в социальных сетях активно велась кампания по его дискредитации. Минусом является то, что выяснить, кто конкретно это организовал не представляется особо сложным, поэтому организаторы очень сильно рискнули, если, конечно, не имели добро с самого верха.

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Есть еще целый ряд версий — от заинтересованности центральных властей до участия спецслужб иностранных государств. В сущности, о версиях можно говорить до бесконечности, и трудно сказать, узнаем ли мы когда-нибудь правду об организаторах этих событий. Да это и не так важно. На самом деле важно другое. С одной стороны, власти автономной республики явно упустили ситуацию и, как итог, территория, прилегающая к зданию управления патрульной полиции города, несколько часов находилась во власти вандалов. С другой стороны, полицейская операция по зачистке прошла без сучка и задоринки. По крайней мере, по словам омбудсмена Грузии никаких жалоб на насилие со стороны полиции у задержанных нет. Ну а красавец Батуми зализывает раны, причем не столько физические. сколько психологические. Для жителей города минувшая ночь стала настоящим шоком. Да и не только для них. Пожалуй, это было так для всех жителей Грузии.