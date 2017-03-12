Песков: встреча Путина и Трампа ожидается на саммите G-20 в Гамбурге в июле

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Если мы не договоримся о более раннем саммите, то их встреча предположительно может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Потому что это первое место, где они могут пересечься друг с другом", — сказал Песков в интервью телекомпании CNN.

Отвечая на вопрос о том, какой может быть первая встреча двух лидеров, пресс-секретарь президента РФ сказал, что "они поговорят друг с другом". По словам Пескова, "важно, что они сядут друг с другом и начнут говорить".

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.