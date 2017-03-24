Порошенко: раскрытие убийства Вороненкова - дело чести для силовиков

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Раскрытие убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова должно стать "делом чести" для украинских силовиков, заявил в пятницу президент Украины Петр Порошенко.

Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

"Дело чести всех правоохранительных органов Украины, и Служба (безопасности Украины – ред.) должна подставить свое плечо и помочь раскрыть вчерашнее убийство, когда возле "Премьер Паласа" был убит бывший депутат Госдумы России, главный свидетель по делу (бывшего президента Украины Виктора — ред.) Януковича", — сказал Порошенко в ходе визита в Киевскую область, посвященного 25-летию создания СБ Украины.

Порошенко также назвал делом чести для силовиков раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета и пожара на складе боеприпасов в Балаклее в Харьковской области.

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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на "Первом канале", последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. По данным полиции, ранения получила женщина. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".