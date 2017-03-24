Убийство Вороненкова: подробности, реакция, версии

РИА Новости Украина

Правоохранители Украины во второй половине дня 23 марта завершили следственные действия на месте убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого застрелили в четверг в центре Киева. Следствие рассматривает две версии его убийства, одна из которых, по словам правоохранителей, связана с делом о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Киллер, также получивший ранения в перестрелке, скончался в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России". В Москве заявили, что шокированы такими заявлениями украинского лидера и считают, что обвинения Киева в адрес РФ исключают непредвзятое расследование убийства экс-депутата Госдумы.

Переехавший на Украину Вороненков был убит возле центрального входа в пятизвездочный отель "Премьер Палас". Возможный убийца попал в Вороненкова четыре раза: экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица и одну в живот, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Охраннику Вороненкова удалось ранить предполагаемого убийцу. Нападавший получил сквозное ранение головы и находился в больнице под усиленной охраной, но позднее скончался.

"У киллера два ранения в область груди и головы. Сквозной выстрел в голову не дает возможности сейчас проводить с ним следственную работу… Он не контактный в данный момент", — заявил Луценко днем на брифинге в четверг.

Он добавил, что киллер приехал на место преступления на автомобиле Daewoo, правоохранители пытаются отследить местонахождение машины.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова скончался в больнице. Также советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что личность киллера установлена, он гражданин Украины.

Украинские СМИ пишут, что подозреваемый в убийстве Вороненкова мог быть участником военной операции в Донбассе против самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Луценко также заявил, что убитый экс-депутат находился под охраной украинских силовиков. "Человек, который был ранен сегодня и который смог нанести выстрелы в ответ киллеру, является действующим работником одной из спецслужб Украины", — заявил Луценко, добавив, что охранник получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича.

На данный момент следствие рассматривает две версии убийства Вороненкова: в связи с делом экс-президента Украины Виктора Януковича и в связи с контрабандой в РФ.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, убитый экс-депутат работал в службе по борьбе с наркотиками и контрабандой в РФ, имел звание полковника, был начальником подразделения по делам о преступных группировках, расследовал дела о контрабанде. "Поэтому на этот момент предварительными версиями являются как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и версия убийства (в связи с) контрабандой", — сказал Луценко. Обе версии будут отработаны в ходе следствия, которое передано в прокуратуру Киева.

Луценко также добавил, что следователи сейчас допрашивают жену убитого экс-депутата Госдумы РФ, ей и бывшему российскому парламентарию Илье Пономареву будет предоставлена охрана. Последний, по его словам, в четверг должен был встречаться с Вороненковым.

Полиция Киева в четверг возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" в связи с убийством Дениса Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России".

"Коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова (в сообщении приводится неверное имя экс-депутата, правильно Денис Вороненков — Ред.) — это акт государственного терроризма со стороны России", — цитирует слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Глава Украины также связал это убийством с пожаром на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который также произошел в ночь на четверг.

Генпрокурор Украины считает, что убийство Вороненкова — это "политическая расправа над оппонентом Кремля". По его мнению, к его убийству якобы могут быть причастны спецслужбы РФ.

Депутаты парламента, комментируя убийство бывшего российского депутата, также выражали мнение о "причастности к этому российских спецслужб" и выступали с инициативами привлечь к расследованию убийства Вороненкова Интерпол и ФБР. В комитете Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны также отмечали необходимость усилить меры безопасности в столицы в связи с убийством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва шокирована заявлениями президента Украины Петра Порошенко о причастности России к убийству в Киеве экс-депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова. Она подчеркнула, что заявления Порошенко о причастности России к убийству Вороненкова не подкреплены никакими экспертными выводами.

"Как может глава государства в течение первых минут заявлять такие вещи, под которыми не стоит ни одного вывода ни одного эксперта? Мне кажется, эксперты еще не поработали с близлежащей территорией, не то, что отчета не написали, они даже не исследовали того, что там произошло. А глава государства делает заявление не о том, что сделается все необходимое для того, чтобы обеспечить беспристрастность и объективность расследования, а уже обвиняет, причем делает конкретное заявление в адрес целого государства", — сказала дипломат.

Захарова считает, что после заявлений Порошенко у Москвы нет сомнений, что Киев сделает все, чтобы никто никогда не узнал правды.

"Как его уже называют "режим-убийца", видимо, и в этот раз сделает все, чтобы никто никогда не узнал правды о том, что сегодня, 23 марта, случилось в Киеве. После заявлений президента Украины у нас таких сомнений нет", — сказала она.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев также сомневается в объективности украинского следствия.

"Произошла трагедия, как бы ни относиться к погибшему. Единственная обязанность украинских властей сейчас — обеспечить оперативность и объективность следствия. Вместо этого наблюдаем шквал политических спекуляций со стороны как раз тех официальных лиц, которые и обязаны обеспечить расследование. И ожидать, что займутся своим делом, к сожалению, не приходится. В этом, как в капле воды, вся суть нынешней украинской власти, маниакально зацикленной на клинической русофобии", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Замглавы международного комитета Совфеда, генерал спецслужб в запасе Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Россия окажет содействие Украине в расследовании убийства Дениса Вороненкова, если будет соответствующий запрос.

Исходя из поступающей из Киева информации, парламентарий считает, что убийство Вороненкова носит заказной характер. "Это заказное убийство, однозначно, он замешан в криминальных делах, и мы знаем, что слишком много за ним хвостов", — отметил Джабаров.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключает, что причиной убийства экс-депутата Госдумы РФ в Киеве были его криминальные связи в бизнесе.

"Вполне возможен и криминал, с которым Вороненков был связан по меньшей мере последние десять лет. Он ворочал очень большими "грязными" деньгами, а это всегда опасно", — сказал сенатор, чьи слова цитирует его пресс-служба.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает убийство экс-депутата Госдумы в Киеве диверсией, которую могли подготовить в Службе безопасности Украины под руководством ЦРУ США.

"Мы должны быть предельно бдительны и понимать, что эту диверсию могла продумать СБУ под руководством ЦРУ. Что касается расследования, я уверен, что его в нынешнем составе украинской власти провести никто не способен. Они пытались провести расследование и в Одессе, ничего из этого не выходит", — сказал Зюганов в четверг журналистам.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что Вороненков сам себя отдал во власть спецслужб иностранного государства, которым выгодна его смерть. По его мнению, Вороненков "стал игрушкой в руках явно не российских спецслужб".

"Я думаю, что надо в комплексе смотреть все, что делает СБУ в отношении российско-украинского конфликта и, прежде всего, в связи с конкурсом "Евровидение". Видимо, один из элементов отвлечения внимания от этого скандала. Я, по крайней мере, вижу первое, что приходит на ум", — добавил Обухов.

По мнению первого вице-спикера нижней палаты парламента Ивана Мельникова (КПРФ), убитый в Киеве экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков "заигрался и попал в жернова какой-темной силы". При этом политик считает, что расследование его убийства должно быть политически беспристрастным.

"Было бы неправильным сейчас озвучивать какие-то предположения, пусть работает следствие. Главное, чтобы это следствие было политически беспристрастным. Особенно в условиях, когда есть силы, заинтересованные не глядя спихнуть это на Россию, это читается на раз-два", — сказал он журналистам.

"Сейчас очевидно одно: как человек строил свою судьбу, как действовал, какими принципами руководствовался, так он и закончил. А все это было очень мутным. Есть такое понятие "заигрался". Заигрался и попал в жернова какой-то темной игры, где оказался вот такой публичной разменной монетой. А нынешний Киев сегодня с его анархической атмосферой — идеальное место для решения любых конфликтов таким путем", — добавил Мельников.