Вы в шоке? Я тоже. Реакция соцсетей на убийство Вороненкова в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 23 марта, в центре Киева рядом с отелем "Премьер Палас", был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, сбежавший в Украину и согласившийся давать показания против экс-президента Виктора Януковича. В ходе перестрелки был также ранен охранник Вороненкова, который успел выстрелить в киллера. В данный момент оба раненых находятся в больнице под охраной полиции.

Президент Украины Петр Порошенко уже провел совещание с силовиками по убийству Вороненкова, заявив, что: "коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений".

А вот в Москве считают заявления о "российском следе" в убийстве бывшего депутата Госдумы абсурдными.

Что же касается украинского сегмента соцсетей, здесь единого мнения по поводу случившегося тоже не нашлось. Одни пишут, что "убийство перебежчика, экс-депутата госдумы России Вороненкова посреди белого дня в Киеве в оживленном месте — это показательная казнь".

"А почему все так уверены, что Вороненкова убрали по заказу Кремля? Во-первых, он явно много кому денег должен, во-вторых в Киеве и без агентов ФСБ отморозков достаточно, а в-третьих, у Кремля была масса возможностей добраться до него гораздо раньше", - есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook