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    Аналитика и комментарии

    Вы в шоке? Я тоже. Реакция соцсетей на убийство Вороненкова в Киеве

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (49)

    (обновлено: )59902
    Резонансное убийство беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова за считаные минуты стало темой номер один, затмив даже последние сводки о взрывах боеприпасов на складах в Балаклее. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В четверг, 23 марта, в центре Киева рядом с отелем "Премьер Палас", был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, сбежавший в Украину и согласившийся давать показания против экс-президента Виктора Януковича. В ходе перестрелки был также ранен охранник Вороненкова, который успел выстрелить в киллера. В данный момент оба раненых находятся в больнице под охраной полиции.  

    Президент Украины Петр Порошенко уже провел совещание с силовиками по убийству Вороненкова, заявив, что: "коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений". 

    А вот в Москве считают заявления о "российском следе" в убийстве бывшего депутата Госдумы абсурдными. 

    Что же касается украинского сегмента соцсетей, здесь единого мнения по поводу случившегося тоже не нашлось. Одни пишут, что "убийство перебежчика, экс-депутата госдумы России Вороненкова посреди белого дня в Киеве в оживленном месте — это показательная казнь". 

    "А почему все так уверены, что Вороненкова убрали по заказу Кремля?  Во-первых, он явно много кому денег должен, во-вторых в Киеве и без агентов ФСБ отморозков достаточно, а в-третьих, у Кремля была масса возможностей добраться до него гораздо раньше", - есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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