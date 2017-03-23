Убийство Вороненкова. Это чистый криминал, ФСБ так не работает - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк и народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обвинили российские спецслужбы в убийстве экс-депутата.

"Руку Кремля" увидел и президент Украины Петр Порошенко, назвавший убийство "актом государственного терроризма со стороны России".

Вместе с тем, политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев советует не искать в этом деле политический след.

"В принципе, произошло то, что может случиться в столице Украины буквально с каждым. Вопрос общественной безопасности по-прежнему актуален, ведь у нас правохранительные органы заняты коммерцией, оказанием политических услуг власти и ее пиар-обслуживанием. Но только не своими прямыми обязанностями. В этой связи достаточно вспомнить одно лишь убийство Павла Шеремета и то как "успешно" оно расследуется", — отметил политолог.

Эксперт убежден, что убийства Вороненкова стало следствием его деятельности на территории Российской Федерации.

"В случае с Вороненковым все дело в тех "хвостах", которые остались у него в России. Этот человек, по сути, был высокопоставленным "решалой" и его деятельность была насыщена многочисленными конфликтными ситуациями. Обиженные им люди обладали большими возможностями, в том числе и криминальными. Поэтому нельзя исключить, что экс-депутата убили за деньги, предыдущая деятельность Вороненкова связана с его предыдущей деятельностью в Москве", — говорит Золотарев.

Политолога не удивляет, что украинские власти сходу усмотрели в деле российский след.

"Эта истерия не удивительна. Непонятно только, зачем ФСБ так рискованно работать, если "чаепитие с полонием" гораздо более тихо и надежно. Спецслужбы не бегают в центре Киева с автоматом. Учитывая, что нападавший ранен, это риск того, что дальше ситуацию раскрутят. Это еще раз подтверждает аматорский, криминальный характер покушения. ФСБ не зачем так "палиться". Для серьезной спецслужбы это не самый лучший вариант", - подытожил Золотарев.