Луценко: убийца Вороненкова приехал на место преступления на Daewoo

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова приехал на место преступления на автомобиле Daewoo, правоохранители пытаются отследить местонахождение машины, заявил в четверг генпрокурор Юрий Луценко.

"Киллера подвозила машина Daewoo, сейчас отслеживаем ее", — заявил Луценко на брифинге.

Ранее начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева.

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Напомним, Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".