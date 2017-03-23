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    Луценко: убийца Вороненкова приехал на место преступления на Daewoo

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (38)

    (обновлено: )22401
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, убийцу экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова подвозила машина Daewoo, в настоящее время правоохранители отслеживают автомобиль.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова приехал на место преступления на автомобиле Daewoo, правоохранители пытаются отследить местонахождение машины, заявил в четверг генпрокурор Юрий Луценко.

    Жена Вороненкова на месте убийства
    Канал ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ на YouTube
    Жена Вороненкова на месте его расстрела

    "Киллера подвозила машина Daewoo, сейчас отслеживаем ее", — заявил Луценко на брифинге.

    Ранее начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева.

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    Напомним, Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

    Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

    А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

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