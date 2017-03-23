Предполагаемый убийца Вороненкова находился в розыске - СМИ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает в четверг издание "Обозреватель" со ссылкой на источники.

"Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находился в розыске… Также стало известно, что киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем)", — говорится в сообщении.

По данным издания, подозреваемый получил огнестрельные ранения в голову, грудь и ногу.

В четверг в центре Киева был расстрелян бывший народный депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Политик получил четыре огнестрельных ранения: 3 в живот и одно в шею. Об этом сообщил на брифинге с места происшествия начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".