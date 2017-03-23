Убийство беглого депутата Госдумы: первые кадры с места ЧП (18+)

В центре Киева в четверг застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, подтвердил начальник главного управления Нацполиции Украины в городе Андрей Крищенко.
"Да, я могу это подтвердить", — сказал Крищенко отвечая на вопрос, правда ли, что в результате стрельбы в Киеве погиб Вороненков.
"Естественно, заказное (убийство — Ред.). Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".
По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.
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