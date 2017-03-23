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    Убийство беглого депутата Госдумы: первые кадры с места ЧП (18+)

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (3)

    (обновлено: )564
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    facebook.com/maximilian.sorokin
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    facebook.com/maximilian.sorokin
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    facebook.com/maximilian.sorokin
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    facebook.com/maximilian.sorokin
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    facebook.com/alisa.berezutska
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    facebook.com/servetnyk.volodymyr
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    facebook.com
    В центре Киева застрелили двух человек
    В центре Киева застрелили двух человек
    facebook.com

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    В центре Киева застрелили двух человек

    В центре Киева в четверг застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, подтвердил начальник главного управления Нацполиции Украины в городе Андрей Крищенко.

    "Да, я могу это подтвердить", — сказал Крищенко отвечая на вопрос, правда ли, что в результате стрельбы в Киеве погиб Вороненков.

    "Естественно, заказное (убийство — Ред.). Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

    По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

    Читайте также: Беглый депутат Госдумы Вороненков: как коммунист стал украинцем

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