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    Общество

    "Азов" опроверг свою причастность к убийству Шеремета

    (обновлено: )201
    В "Азове" подчеркнули, что "очевидно, структуры, ведущие следствие, настолько зашли в своем расследовании в тупик, что им не остается ничего, как снова бросать обществу дезинформацию и озвучивать банальную клевету".
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Нацбатальон "Азов" опроверг свою причастность к убийству журналиста Павла Шеремета, сообщается в социальной сети "ВКонтакте".

    Анна Маляр
    аккаунт Анны Маляр в Facebook
    Убийство Шеремета. Расследование уже бесперспективно – юрист

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    "Очевидно, структуры, ведущие следствие, настолько зашли в своем расследовании в тупик, что им не остается ничего, как снова бросать обществу дезинформацию и озвучивать банальную клевету", — говорится в сообщении.

    По мнению батальона, отдельные государственные структуры и политики в очередной раз пытаются дискредитировать своими заявлениями все добровольческое движение. В сообщении говорится, что погибший журналист находился в хороших отношениях с "Азовом".

    Ранее руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил в интервью украинской редакции Deutsche Welle, что правоохранители рассматривают возможность причастности к убийству журналиста Шеремета бойцов Национальной гвардии Украины, в том числе батальона "Азов".

    Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

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