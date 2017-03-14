"Азов" опроверг свою причастность к убийству Шеремета

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Нацбатальон "Азов" опроверг свою причастность к убийству журналиста Павла Шеремета, сообщается в социальной сети "ВКонтакте".

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"Очевидно, структуры, ведущие следствие, настолько зашли в своем расследовании в тупик, что им не остается ничего, как снова бросать обществу дезинформацию и озвучивать банальную клевету", — говорится в сообщении.

По мнению батальона, отдельные государственные структуры и политики в очередной раз пытаются дискредитировать своими заявлениями все добровольческое движение. В сообщении говорится, что погибший журналист находился в хороших отношениях с "Азовом".

Ранее руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил в интервью украинской редакции Deutsche Welle, что правоохранители рассматривают возможность причастности к убийству журналиста Шеремета бойцов Национальной гвардии Украины, в том числе батальона "Азов".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".