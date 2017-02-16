Беглый депутат Госдумы Вороненков: как коммунист стал украинцем

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Что известно о Вороненкове: от силовика в коммунисты

До недавнего времени Вороненков считался совершенно типичным российским политиком. С 2011 по 2016 год он был депутатом Госдумы РФ, членом фракции КПРФ. Перед этим работал в военной прокуратуре и в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

При этом чиновник вел активную публичную жизнь. Его свадьба с оперной певицей и коллегой-депутатом от "Единой России" Марией Максаковой в марте 2015 году стала событием года в российском парламенте.

С момента событий в Крыму Вороненков горячо поддерживал курс партии и российского правительства, вспоминают СМИ, публикуя скриншот его поста в Twitter в августе 2014 года.

Скриншот из Twitter Вороненкова Скриншот из Twitter Вороненкова

Знакомые Вороненкова в России уверены: бывший депутат бежал из страны потому, что сам должен был сесть на скамью подсудимых. За последние 10 лет его фамилия фигурировала в нескольких уголовных делах, но каждый раз депутату удавалось выходить сухим из воды. Причина такой "удачливости" объяснялась уровнем его связей среди силовиков и высокопоставленных чиновников, пишет "Новая газета", ссылаясь на знакомых Вороненкова.

В декабре 2014 года Московское управление Следкома РФ направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по захвату здания в центре Москвы. Согласно материалам дела, Вороненков якобы подыскал покупателя для особняка, за что получил авансовое вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

6 апреля 2015 в Генпрокуратуру были направлены документы для решения вопроса о лишении Дениса Вороненкова неприкосновенности и даче согласия на привлечение его в качестве обвиняемого.

Скандальное интервью AP Photo/Evgeniy Maloletka Деньги не пахнут. Поехал в АТО, повоевал, вернулся миллионером

Интервью Вороненкова и его супруги, российской оперной певицы Марии Максаковой украинскому изданию "Цензор.нет", опубликованное 14 февраля, стало неожиданным для всех и вызвало небывалый резонанс.

Российский политик рассказал изданию, что в Украину он переехал в октябре 2016 года (до истечения срока депутатских полномочий), а уже 6 декабря получил украинское гражданство. По сообщениям источников "Новой газеты", гражданство Вороненкову было выдано личным указом президента Петра Порошенко.

Мария Максакова подтвердила, что выехала вслед за мужем, но за получением гражданства пока не обращалась. Об этом она рассказала в интервью изданию "Медуза", опубликованном 15 февраля.

"У меня вид на жительство здесь — как у жены гражданина Украины, — сказала Максакова. Она добавила, что не собирается получать украинский паспорт".

При этом она заявила, что ее муж получил гражданство не по приказу Петра Порошенко, а на основании родственных связей — Вороненков наполовину украинец по бабушке, которая жила в Херсонской области.

Об эмиграции, Януковиче, Крыме

В интервью "Цензор.нет" Вороненков объяснил свое бегство боязнью мести со стороны сотрудников ФСБ: "У меня был выбор без выбора — либо они со мной разделаются, либо уезжать из страны".

Он рассказал, что еще в начале 2000-х как военный юрист участвовал в расследовании дел о контрабанде, фигурантами которого были и высокопоставленные сотрудники ФСБ. По словам Вороненкова, нынешний руководитель службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов (бывший замначальника УСБ ФСБ) "получил задачу расправиться со всеми сотрудниками Наркоконтроля, кто был причастен к расследованиям против руководства ФСБ".

Комментируя информацию о возбужденных против него уголовных делах, Вороненков заверил, что ему до сих пор не предъявлено никаких обвинений. "И дела в отношении меня нет. В одном из сфабрикованных уголовных дел я прохожу в статусе свидетеля", — утверждает он.

Вороненков сообщил, что давал показания по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, так как "посчитал это своим долгом".

"Ранее судимого уголовника, предавшего свой народ, бежавшего и обратившегося с просьбой ввести войска другого государства для уничтожения своих граждан. Мое твердое убеждение, что все эти слова и действия нужно переводить в юридическую плоскость. И давать им правовую оценку. Янукович — марионетка. Он подписал сам отречение…", - заявил он.

Накануне в среду, 15 февраля, эту информацию подтвердил и генпрокурор Юрий Луценко. "На данный момент его показания были для нас очень важными", — сказал он на брифинге.

Луценко заявил, что экс-депутат сообщил следствию, что Янукович якобы написал два письма с просьбой ввода войск в Украину — "одно президенту РФ Владимиру Путину, второе — российской Госдуме".

О Крыме

В интервью политик коснулся и вопроса Крыма. Вороненков заверил, что в 2014 году не голосовал лично за присоединение Крыма к России. Вместо него это сделали его карточкой коллеги по фракции. "Сам я не голосовал, за меня голосовали карточкой. Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России", — признался депутат.

При этом Вороненков заявил, что помощник президента России Владислав Сурков был против присоединения Крыма к России, сообщает телеканал "Громадське"

"Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение", — сказал Вороненков. Имя того, кто решил присоединить Крым к России, он не назвал.

Последствия Украинское фото Поставлена точка в приговоре украинским "Точкам-У"

После скандального интервью Вороненкова планируют исключить из КПРФ, а его жену, по данным российских СМИ, уже уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных. Как известно, в Гнесинке Максакова работала старшим преподавателем на кафедре сольного пения.

По словам зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина, вопрос об исключении из фракции Вороненкова будет решен на пленуме коммунистической партии в марте.

В свою очередь и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Вороненков с 15 февраля объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

"Следственными органами вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по статьям "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц" и "Мошенничество". Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск", — сказала Петренко.

Следственный комитет России вынес постановление о признании его виновным по ст.159 УК РФ (мошенничество), а также о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 33 (виды соучастников преступления — организатор) и ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц).