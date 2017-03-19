Неочевидное убийство топ-менеджера Роскосмоса в СИЗО Москвы

РИА Новости Украина

Тело топ-менеджера госкорпорации Роскосмос Владимира Евдокимова с тремя ножевыми ранениями обнаружили рано утром в субботу в камере московского СИЗО: следователи возбудили уголовное дело об убийстве и допрашивают сокамерников погибшего. Между тем версия о самоубийстве, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, все же не исключена.

Роскосмос с прискорбием сообщает о гибели Исполнительного директора по качеству и надёжности В. Евдокимова — https://t.co/zgIsiWZnLa pic.twitter.com/qAqw8dl7HU — РОСКОСМОС (@roscosmos) 18 марта 2017 г.

​Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, 18 марта примерно в 04:00 (время местное) в камере СИЗО на улице Выборгской в Москве обнаружено тело мужчины 1965 года рождения, арестованного по уголовному делу о мошенничестве. Роскосмос позднее подтвердил, что погиб их сотрудник Евдокимов.

При осмотре следователи обнаружили на теле потерпевшего два ножевых ранения в области груди и одно в области шеи. На месте происшествия изъят нож, орудие убийства направлено на экспертизу, рассказала Иванова.

По словам источника в правоохранительных органах Евдокимов мог сам свести счеты с жизнью, но следствие пока придерживается другого мнения, квалифицируя случившееся как убийство.

По информации представителя столичного главка СК следователи выясняют обстоятельства случившегося, допрашивают сокамерников погибшего. Всего в камере на момент происшествия содержалось 12 человек.

Обстоятельств гибели Евдокимова выясняют сразу несколько заинтересованных ведомств. Пока Следственный комитет расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), прокуратура Москвы начала проверку закона о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, содержащихся в СИЗО-5, сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина. По ее словам, прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение режима и охраны следственно-арестованных в изоляторе.

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Начальник столичного управления ФСИН России назначил служебную проверку по факту смерти Евдокимова, сообщил официальный представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков. Он уточнил, что по результатам проверки материалы будут переданы в следственные органы.

По данным следствия, сотрудник Роскосмоса совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК МиГ, виновным себя Евдокимов не считал.

Ранее в рамках данного уголовного дела были арестованы бывший гендиректор "дочки" РСК МиГ — компании "МиГ-Рост" — Алексей Озеров и заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков. Они обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду.

Согласно предъявленному обвинению, ЗАО "НТЦ", одним из фактических владельцев которого был Евдокимов, в 2007 году заключило с МиГ договор на поставку продукции металлопроката. В результате МиГ задолжал поставщикам почти 58 миллионов рублей и не мог выплатить эту сумму из-за нехватки денежных средств. Тогда компании заключили контракт, по которому МиГ поставлял НТЦ вертолетную оснастку, а оплата происходила путем списания задолженности. Следствие считает, что таким образом Евдокимов приобрел вертолетную оснастку по заниженной цене.

Адвокаты настаивают, что вменяемое преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а по данной категории преступлений заключать под стражу до приговора суда запрещает пленум ВС. Также за Евдокимова вступилось руководство Роскосмоса.

Гендиректор госкорпорации Игорь Комаров направил в суд обращение, где настаивает, что человек с таким уникальным опытом и квалификацией гораздо полезнее для страны на свободе. Также Комаров отмечал, что Евдокимов не уволен из госкорпорации, поскольку предъявляемые ему обвинения не относятся к его работе в Роскосмосе.