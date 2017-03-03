Экс-депутат Госдумы Вороненков заочно арестован в РФ

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украина. Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в России в мошенничестве, заочно заключили под стражу в РФ по решению Басманного суда Москвы.

По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил украинское гражданство.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, по мнению следствия, в Украину он уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как отметил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.

По мнению следствия, в Украину он уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как отметил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший российский народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.

Кроме того, как сообщалось, Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича и сделал ряд заявлений о политической жизни в России.

Обвинения в мошенничестве Вороненков отвергает и считает свое преследование "незаконным и необоснованным", заявил его адвокат Андрей Гривцов.