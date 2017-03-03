наверх
03.03.201717:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Россия

    Экс-депутат Госдумы Вороненков заочно арестован в РФ

    (обновлено: )5830
    Как сообщается, по мнению российского следствия, экс-депутат ГД Денис Вороненков уехал в Украину именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности в России.
    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украина. Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в России в мошенничестве, заочно заключили под стражу в РФ по решению Басманного суда Москвы.

    Обыски на вертолетной площадке Януковича. Видео
    Информационное агентство УНН/Youtube
    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

    По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил украинское гражданство.

    Как сообщает корреспондент РИА Новости, по мнению следствия, в Украину он уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как отметил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.

    По мнению следствия, в Украину он уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности. Как отметил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, бывший российский народный избранник "дошел до низости", приняв гражданство Украины.

    Кроме того, как сообщалось, Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича и сделал ряд заявлений о политической жизни в России.

    Обвинения в мошенничестве Вороненков отвергает и считает свое преследование "незаконным и необоснованным", заявил его адвокат Андрей Гривцов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Авария на шахте в Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Пост блокады на трассе Курахово-Марьинка
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа