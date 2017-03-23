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    Теща Вороненкова о его убийстве: и слава богу

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (38)

    (обновлено: )93570
    Людмила Маслакова, которая приходится тещей погибшего бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, выразила радость из-за его убийства.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Мать оперной певицы и бывшего депутата Государственной думы России Марии Максаковой Людмила выразила радость из-за того, что мужа ее дочери, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили сегодня в Киеве. Его смерть она прокомментировала российскому изданию Life.ru.

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    "Ну и слава тебе господи, а что с ним еще делать? Слава господу, что в конце концов человека, который так подличал, убили", – отметила она.

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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