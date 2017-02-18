Вороненков: дать показания против Януковича меня попросила ГПУ

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Дать показания против Виктора Януковича бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова попросила ГПУ. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Это была не моя инициатива, ко мне обратилось руководство Генеральной прокуратуры Украины и сказало: Денис Николаевич, мы понимаем, чем это чревато для Вас, знаем, что такое российская власть в сегодняшнее время… но для нас это (ваши показания – Ред.) будет важно. И я, как гражданин Украины, посчитал своим долгом дать эти показания", – сказал Вороненков.

Бывший российский депутат подчеркнул, что дача показаний против Януковича никак не связана с получением им украинского гражданства.

"Нет, мои показания в ГПУ по делу Януковича не помогли получить украинское гражданство… Гражданство я получил 6 декабря 2016 года, показания ГПУ я давал 17 января 2017 года. Это не связано никак с моим гражданством", – отметил Вороненков.

Он добавил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко "посчитал мои показания очень важными".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, который переехал в Украину, дал показания по уголовному делу о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича. Также сообщалось, что Вороненков объявлен в РФ в федеральный розыск по делу о мошенничестве.