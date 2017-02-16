Максакову, переехавшую с Вороненковым в Украину, исключили из "Единой России"

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Президиум московского отделения "Единой России" на заседании в четверг единогласно проголосовал за исключение экс-депутата Госдумы Марии Максаковой из партии, сообщил журналистам секретарь Московского отделения ЕР Андрей Метельский.

"Сегодня состоялось заседание президиума московской городской организации партии "Единая Россия", на котором было проведено совещание по поводу членства в партии Максаковой Марии Петровны. Единогласно Мария Петровна Максакова была исключена из членов партии "Единая Россия" по причине нарушения закона "О политических партиях" и по утере связи с городской партийной организацией и местной партийной организацией Тверского района Москвы", — сказал Метельский, пояснив, что Максакова нарушила законодательство тем, что умолчала о наличии второго гражданства.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ Максакова в интервью изданию "Медуза" призналась, что у нее уже есть второе гражданство, Германии, причем от рождения. Она также заявила, что ее вынуждали от него отказаться, еще когда Максакова прошла в Государственную думу прошлого созыва.

Метельский подчеркнул, что у партии до интервью Максаковой изданию "Медуза" не было сведений о её двойном гражданстве, и во всех анкетах экс-депутат никогда не указывала о его наличии. По его словам, сейчас партия не может связаться с Максаковой.

При этом, добавил секретарь Московского отделения ЕР, "комментировать деятельность Марии Петровны в партии, наверное, нужно не сегодня и не сейчас".

В минувшем году экс-депутат ГД РФ Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил там гражданство. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Вороненков дал показания ГПУ против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.