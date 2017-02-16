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    Максакову, переехавшую с Вороненковым в Украину, исключили из "Единой России"

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (487)

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    По словам секретаря Московского отделения "Единой России" Андрея Метельского, единогласно Максакова была исключена из членов партии "Единая Россия" по причине нарушения закона "О политических партиях" и по утере связи с городской партийной организацией.
    Денис Вороненков и Мария Максакова-Игенбергс в Госдуме РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Президиум московского отделения "Единой России" на заседании в четверг единогласно проголосовал за исключение экс-депутата Госдумы Марии Максаковой из партии, сообщил журналистам секретарь Московского отделения ЕР Андрей Метельский.

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    "Сегодня состоялось заседание президиума московской городской организации партии "Единая Россия", на котором было проведено совещание по поводу членства в партии Максаковой Марии Петровны. Единогласно Мария Петровна Максакова была исключена из членов партии "Единая Россия" по причине нарушения закона "О политических партиях" и по утере связи с городской партийной организацией и местной партийной организацией Тверского района Москвы", — сказал Метельский, пояснив, что Максакова нарушила законодательство тем, что умолчала о наличии второго гражданства.

    Ранее экс-депутат Госдумы РФ Максакова в интервью изданию "Медуза" призналась, что у нее уже есть второе гражданство, Германии, причем от рождения. Она также заявила, что ее вынуждали от него отказаться, еще когда Максакова прошла в Государственную думу прошлого созыва.

    Метельский подчеркнул, что у партии до интервью Максаковой изданию "Медуза" не было сведений о её двойном гражданстве, и во всех анкетах экс-депутат никогда не указывала о его наличии. По его словам, сейчас партия не может связаться с Максаковой.

    При этом, добавил секретарь Московского отделения ЕР, "комментировать деятельность Марии Петровны в партии, наверное, нужно не сегодня и не сейчас".

    В минувшем году экс-депутат ГД РФ Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил там гражданство. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Вороненков дал показания ГПУ против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

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