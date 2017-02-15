Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в РФ в федеральный розыск

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, сообщила в среду журналистам и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по статьям "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц" и "Мошенничество". Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск", — сказала Петренко.

По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину, где получил гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

В среду генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Вороненков дал показания по уголовному делу о госизмене против Януковича.