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    Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в РФ в федеральный розыск

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    Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск за мошенничество, сообщила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.
    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, сообщила в среду журналистам и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

    Юрий Луценко. Архивное фото
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    "Следственными органами вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по статьям "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц" и "Мошенничество". Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск", — сказала Петренко.

    По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину, где получил гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

    В среду генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Вороненков дал показания по уголовному делу о госизмене против Януковича.

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