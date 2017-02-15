Уехавшего в Украину экс-депутата Госдумы Вороненкова исключат из КПРФ

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Вопрос об исключении из КПРФ экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который, по данным СМИ, получил гражданство Украины, будет решен на пленуме коммунистической партии в марте, сообщил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.

По сообщениям СМИ, Вороненков, переехавший вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой, несколько месяцев назад в Украину и получил там гражданство. Ранее член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин подтвердил РИА Новости, что Вороненков будет исключен из партии, если подтвердится информация о получении им гражданства Украины. По некоторым данным Вороненков дал показания

"Я убежден в этом, теперь это понятно", — сказал Кашин журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Вороненков исключен из партии.

По словам Кашина, Вороненков будет автоматически исключен из партии, поскольку является гражданином другой страны.

"Оформление произойдет в марте месяце на пленуме", — отметил Кашин.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ допросила двух депутатов Госдумы России по делу о государственной измене экс-президента страны Виктора Януковича. Луценко не назвал фамилии российских депутатов, однако в СМИ сообщили, что одним из них был Денис Вороненков.