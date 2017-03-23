Вороненкова охранял военный, который при перестрелке был ранен в живот - СМИ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Охранник экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова — военный, при перестрелке он получил ранение в живот, сообщило в четверг издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ранее начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева.

"Человек, охранявший Вороненкова в Украине — военный, сейчас находится в госпитале. Получил ранение в живот", — говорится в сообщении.

Действующий или бывший военный охранял экс-депутата, не уточняется.

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Напомним, Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".