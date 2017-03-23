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    Убийца Вороненкова на грани смерти - Луценко

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (38)

    (обновлено: )92501
    Киллер получил ранение в область сердца и сквозное ранение в висок. Искусственно поддерживается сердечный ритм. Он не контактный, отметил генпрокурор Юрий Луценко.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Охранник убитого бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова нанес нападавшему два пулевых ранения – в грудь и в голову. Об этом на брифинге в Киеве рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Жена Вороненкова на месте убийства
    Канал ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ на YouTube
    Жена Вороненкова на месте его расстрела

    "Сквозное ранение, в висок. Оно делает невозможным работу с ним. Он на грани смерти. Искусственно поддерживается сердечный ритм. Он не контактный", – сообщил Луценко.
    Охранник получил ранение в область сердца, но он жив и в сознании, добавил генпрокурор.

    По его словам, на месте происшествия обнаружено 20 гильз, пистолеты ТТ и Стечкина.

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    Ранее начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

    Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

    А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

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