Убийца Вороненкова на грани смерти - Луценко

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Охранник убитого бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова нанес нападавшему два пулевых ранения – в грудь и в голову. Об этом на брифинге в Киеве рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сквозное ранение, в висок. Оно делает невозможным работу с ним. Он на грани смерти. Искусственно поддерживается сердечный ритм. Он не контактный", – сообщил Луценко.

Охранник получил ранение в область сердца, но он жив и в сознании, добавил генпрокурор.

По его словам, на месте происшествия обнаружено 20 гильз, пистолеты ТТ и Стечкина.

Смотрите также: Убийство беглого депутата Госдумы: первые кадры с места ЧП (18+)

Ранее начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".