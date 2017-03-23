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    Жена Вороненкова на месте его расстрела

    (обновлено: )892
    Бывший депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова приехала на место убийства своего супруга Дениса Вороненкова. По свидетельствам очевидцев, в первые секунды, женщина, не справившись с эмоциями, упала в обморок.
    Канал ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ на YouTube

    Накануне в СМИ появилась информация о том, что Мария Максакова беременна, она ожидает появления четвертого ребенка (у Марии двое старших детей от первого брака — Ред), малыш будет вторым общим с убитым Вороненковым.

    Позже мать Марии Максаковой Людмила выразила радость из-за того, что мужа ее дочери, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили сегодня в Киеве. Его смерть она прокомментировала российскому изданию Life.ru.

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    Из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, но в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Вороненков и Мария Максакова

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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