Луценко прибыл на место убийства Вороненкова

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прибыл в гостиницу "Премьер Палас" в центре Киева, возле которой был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, передает корреспондент РИА Новости.

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Луценко зашел в гостиницу и не давал никаких комментариев прессе.

Ранее начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.