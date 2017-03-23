МВД: РФ выгодно, чтобы Вороненков не дал показания по Януковичу

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. России было выгодно, чтобы убитый в Киеве в четверг экс-депутат Госдумы Денис Вороненков не дал показания в суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

"Российской Федерации, было, прежде всего, выгодно, чтобы бывший депутат Госдумы Вороненков не дал на будущем судебном процессе показания, хотя эти показания, я уверен, зафиксированы во время следствия прокуратуры", — сказал Шевченко журналистам в четверг.

В четверг в центре Киева был расстрелян бывший народный депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Политик получил четыре огнестрельных ранения: 3 в живот и одно в шею. Об этом сообщил на брифинге с места происшествия начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

С места инцидента изъяли пистолет ТТ, из которого, вероятно, убили Вороненкова.

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Ранее начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".