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    МВД: РФ выгодно, чтобы Вороненков не дал показания по Януковичу

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (38)

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    В МВД сообщили, что Российской Федерации было выгодно, чтобы бывший депутат Госдумы Вороненков не дал на будущем судебном процессе показания, хотя эти показания зафиксированы во время следствия прокуратуры.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. России было выгодно, чтобы убитый в Киеве в четверг экс-депутат Госдумы Денис Вороненков не дал показания в суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

    Убийство Дениса Вороненкова
    Канал ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ на youtube
    На месте убийства Вороненкова: первые минуты после расстрела (18+)

    "Российской Федерации, было, прежде всего, выгодно, чтобы бывший депутат Госдумы Вороненков не дал на будущем судебном процессе показания, хотя эти показания, я уверен, зафиксированы во время следствия прокуратуры", — сказал Шевченко журналистам в четверг.

    В четверг в центре Киева был расстрелян бывший народный депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Политик получил четыре огнестрельных ранения: 3 в живот и одно в шею. Об этом сообщил на брифинге с места происшествия начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    С места инцидента изъяли пистолет ТТ, из которого, вероятно, убили Вороненкова.

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    Ранее начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

    Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

    А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

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