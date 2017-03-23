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    Москва шокирована убийством Вороненкова – МИД РФ

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (23)

    (обновлено: )12230
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    РИА НОВОСТИ УКРАИНА

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
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