Денис Вороненков: политический портрет

РИА Новости Украина

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, переехавший осенью 2016 года в Украину, убит 23 марта в центре Киева.

Убийство громкое: Вороненков в прошлом — депутат Госдумы РФ, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (2011—2016), член фракции КПРФ.

В октябре 2016 Вороненков вместе с женой, тоже экс-депутатом Думы РФ (от "Единой России") оперной певицей Марией Максаковой эмигрировал в Украину, отказавшись от российского гражданства. С декабря 2016 года имел гражданство Украины.

В России экс-депутат обвиняется в мошенничестве с хищением здания и 127 миллионов рублей. В феврале 2017 года был объявлен в федеральный розыск в РФ, затем в международный розыск.

Карьера

Бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Николаевич Вороненков родился 10 апреля 1971 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород).

В 1988 году окончил Ленинградское (ныне Санкт-Петербургское) суворовское военное училище.

В 1995 году окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 1996 году – юридический факультет Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Доктор юридических наук (2009).

В 1995-1999 годах проходил военную службу на различных должностях в органах Военной прокуратуры РФ.

С 2000 года – старший референт Аппарата фракции в Государственной Думе.

В 2001 году работал советником генерального директора судебного департамента при Верховном Суде РФ, сообщают РИА Новости.

С 2001 года по 2006 год включительно являлся заместителем мэра города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа (НАО), затем работал заместителем главы администрации НАО РФ по недропользованию, первым заместителем главы администрации НАО РФ по работе с правительством РФ и Федеральным Собранием РФ.

С 2006 года – доцент, профессор, с февраля 2010 года — заведующий кафедрой теории и истории государства и права Юридического института (Санкт-Петербург).

В 2011-2016 годах – депутат Государственной Думы РФ VI созыва, член фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Входил в Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции.

В 2016 году Вороненков пытался снова попасть в Госдуму как кандидат от КПРФ, однако занял лишь третье место в округе в Нижнем Новгороде.

В конце 2016 года Денис Вороненков переехал в Украину и получил украинское гражданство.

Расследования

Российские СМИ сообщают, что первые проблемы с правоохранительными органами возникли у Вороненкова в 2001 году: его подозревали в получении взятки, но тогда дело замяли.

15 февраля 2017 года бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входил Денис Вороненков, организовала рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов.

Кроме того, бывшего депутата подозревали в мошеннических действиях, результатом которых стало лишение совладельца одной из столичных фирм права собственности в уставном капитале.

Расследование в отношении Вороненкова оказалось возможным только после того, как тот лишился статуса депутата. До этого он обладал неприкосновенностью и избегал уголовного преследования по статье "Мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы".

3 марта 2017 года стало известно, что Денис Вороненков был объявлен в международный розыск в рамках дела о мошенничестве.

Семья

Вороненков с 2015 года был женат на оперной певице Марии Максаковой. В 2016 году у них родился сын Иван. От первого брака у Дениса Вороненкова остались двое детей.

Свидетель по делу Януковича

После бегства Вороненкова на Украину лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил агентству РБК, что контрольная комиссия Компартии РФ разберется с информацией о том, что бывший депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Вороненков получил гражданство Украины.

Сам Вороненков, оказавшись в Украине, дал интервью изданию "Цензор.Нет", в котором заявил, что покинул Россию из-за политических преследований.

В этом интервью экс-депутат рассказал, в частности, о покушении на него в 2007 году — тогда, по его словам, в него стреляли в центре Москвы.

Вороненков, по сообщениям СМИ, являлся важным свидетелем в расследовании ГПУ по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.