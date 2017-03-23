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    У киллера Вороненкова нашли документы гражданина Украины

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (38)

    (обновлено: )85960
    Согласно данным, личность киллера в настоящее время проходит проверку. Следствие пытается установить, кто он есть. По документам, которые он имел при себе, гражданин Украины.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Украинское следствие еще не установило личность предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при нем нашли документы гражданина Украины, сейчас их проверяют, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

    Денис Вороненков. Архивное фото
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    Денис Вороненков: политический портрет

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    "Его личность сейчас проходит проверку, его документы проходят проверку. Следствие, безусловно, установит, кто он есть. Документы были при нем, по ним он — гражданин Украины. Сейчас проверяют их подлинность", — сказал Луценко на брифинге в четверг.

    Он добавил, что "редко встречал киллера, который брал с собой служебное удостоверение".

    Напомним, Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

    Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

    А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

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