У киллера Вороненкова нашли документы гражданина Украины

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Украинское следствие еще не установило личность предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при нем нашли документы гражданина Украины, сейчас их проверяют, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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"Его личность сейчас проходит проверку, его документы проходят проверку. Следствие, безусловно, установит, кто он есть. Документы были при нем, по ним он — гражданин Украины. Сейчас проверяют их подлинность", — сказал Луценко на брифинге в четверг.

Он добавил, что "редко встречал киллера, который брал с собой служебное удостоверение".

Напомним, Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".