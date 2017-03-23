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    Бортник: есть четыре важных последствия убийства Вороненкова

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (38)

    (обновлено: )44820
    Главный выгодополучатель от убийства – "интегральная партия войны" (люди, зарабатывающие политические и экономические прибыли на войне – они есть во всех сторонах конфликта), уверен политолог Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В центре Киева в четверг застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, предполагаемый убийца ранен и находится под охраной, заявил в четверг начальник управления полиции Киева Андрей Крищенко.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Вороненкова. Эксклюзивные кадры с места расстрела (18+)

    "Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь", – сказал Крищенко журналистам.

    Он отметил, что сведений о состоянии здоровья предполагаемого убийцы у него нет.

    Резонансное убийство на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Об убийстве Вороненкова /Литвиненко-2?

    Мои глубочайшие соболезнование родным и близким. Я не знал этого человека, но никто не имел права отбирать у него жизнь(.

    Само убийство, безусловно, политическое. Цель – больше вызвать социальную, политическую реакцию, нежили свести счёты с этим человеком. В чем-то ситуация схожа с делом Литвиненко (по вероятным политическим последствиям).

    Главными последствиями станут:

    1. Эскалация украинско-российского противостояния (в том числе блокада, банки и т.д.);

    2. Осложнение геополитического диалога между США-ЕС-РФ (визит Меркель в Москву на носу) путем демонизации российского руководства;

    3. "Подпитка" идеи новых санкций против РФ;

    Денис Вороненков
    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Николаевич Вороненков. СПРАВКА

    4. Дальнейшее разрушение Нормандского формата и Минского диалога.

    Удивительно совпадение со взрывами в Балаклее…

    Вороненков был политически важным свидетелем для суда над Януковичем, но не особо информированным, и уже дал свои показания.

    Главный выгодополучатель от убийства – "интегральная партия войны" (люди, зарабатывающие политические и экономические прибыли на войне – они есть во всех сторонах конфликта).

    Убийство Вороненкова углубляет и усиливает кризис противостояния, делает еще менее вероятным его разрешение", – написал Бортник.

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