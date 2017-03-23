Луценко: Вороненкова охраняли украинские спецслужбы

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убитый экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков находился под охраной одной из украинских спецслужб, а его охранник — действующий сотрудник этой спецслужбы.

"Погибший господин Вороненков действительно находился под охраной одной из спецслужб Украины. Человек, который был ранен сегодня и который смог нанести выстрелы в ответ киллеру, является действующий работником одной из спецслужб Украины", — заявил Луценко в четверг на брифинге.

Ранее начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева.

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Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".